A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou, nesta sexta-feira (12), maioria de votos para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a perda imediata do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). Os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia acompanharam o relator.

Leia mais: Moraes vota para anular decisão da Câmara e cassar Zambelli

A decisão validada pelo colegiado anula a votação da Câmara ocorrida na madrugada de quinta, que havia rejeitado a cassação da parlamentar. A Casa registrou 227 votos favoráveis — 30 a menos do necessário para a maioria absoluta. Moraes considerou a deliberação inconstitucional por entender que, em caso de condenação criminal transitada em julgado, cabe ao Judiciário declarar a perda do mandato, cabendo à Mesa Diretora apenas formalizar o ato.