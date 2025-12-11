A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a PEC 148/2015, que reduz gradualmente a jornada máxima de trabalho no Brasil das atuais 44 horas para 36 horas semanais, com implementação prevista ao longo de quatro anos. O texto assegura ainda dois dias de descanso remunerado, preferencialmente aos fins de semana. Para virar lei, o texto precisa passar pela aprovação no plenário do Senado, trâmite na Câmara dos Deputados e veto ou sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A discussão ganhou destaque também na Câmara dos Deputados, que realizou audiência pública para avaliar o impacto do fim da escala 6x1. No encontro da Comissão de Finanças e Tributação, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, reforçou que a reorganização da jornada é prioridade do governo e citou experiências internacionais para embasar a mudança. Ele lembrou que países como Estados Unidos e França registraram aumento de produtividade após a redução de horas semanais e destacou dados da OCDE que colocam o Brasil entre as cargas de trabalho mais altas do mundo.