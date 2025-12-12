O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta sexta-feira (12) para manter a sua decisão no processo que determinou a perda do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O caso está em julgamento no plenário virtual (plataforma na qual os ministros depositam seus votos, sem debates) da Primeira Turma do Supremo, que também é composta por Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A sessão de julgamento vai até as 18h.