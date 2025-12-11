Uma investigação internacional revelou que um doador de sêmen portador de uma mutação grave no gene TP53, ligada à síndrome de Li-Fraumeni e a alto risco de câncer, gerou ao menos 197 crianças em 14 países europeus.

O homem, que não apresenta sintomas e passou pelos testes de triagem, doou por cerca de 17 anos. Parte de seu material genético continha a mutação, capaz de transmitir risco de até 90% de desenvolver tumores ao longo da vida.