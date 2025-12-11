13 de dezembro de 2025
CRIANÇAS MORRERAM

Doador com gene cancerígeno gerou quase 200 filhos mundo afora

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/National Cancer Institute/Unsplash
Imagem ilustrativa.
Imagem ilustrativa.

Uma investigação internacional revelou que um doador de sêmen portador de uma mutação grave no gene TP53, ligada à síndrome de Li-Fraumeni e a alto risco de câncer, gerou ao menos 197 crianças em 14 países europeus.

Leia mais: Paciente tem metástase após transplante de fígado com câncer

O homem, que não apresenta sintomas e passou pelos testes de triagem, doou por cerca de 17 anos. Parte de seu material genético continha a mutação, capaz de transmitir risco de até 90% de desenvolver tumores ao longo da vida.

Algumas das crianças já morreram e outras enfrentam múltiplos cânceres. A análise aponta que clínicas ultrapassaram limites nacionais de uso de material do mesmo doador. Autoridades e especialistas defendem regras internacionais mais rígidas para evitar novos casos.

*Com informações da BBC

