Nunes disse que Enel mente ao afirmar que tem 1500 equipes em campo. Segundo o prefeito, ontem a concessionária não tinha nem 40 veículos nas ruas da capital paulista. "Estou na rua direto, não tem essas 1500 equipes. Nós pegamos os dados das placas dos veículos que a Enel diz que tem, colocamos no SmartSampa e essas placas não aparecem circulando em nenhum local da cidade de São Paulo", declarou em entrevista à CBN.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que considera necessária uma intervenção do Governo Federal na Enel. Mais de 50 horas depois do vendaval que atingiu a Grande São Paulo, mais de 700 mil imóveis estão sem energia, segundo o boletim publicado pela concessionária às 10h.

O prefeito lembrou que há 48 árvores caídas há mais de 70 horas na cidade. "Estamos esperando a Enel vir desligar a energia para a árvore ser removida, porque há o risco de energizar algum funcionário". Para ele, se fosse verdade a informação de que há mais de 1000 equipes nas ruas, o serviço de energia já teria sido reestabelecido.

Falta de equipes da Enel dificulta o reestabelecimento de energia elétrica em São Paulo. "O que nós estamos fazendo é essa pressão por uma empresa que infelizmente não tem tido condições de atender as demandas da cidade. A gente sabe que cada vez que tiver um vento, uma chuva, nós vamos passar por isso. Então, a gente precisa deixar claro que essa empresa não tem como mais continuar em São Paulo", disse o prefeito.

Ricardo Nunes defendeu que o Governo Federal encerre o contrato com a Enel. "A gente gostaria que o Governo Federal fizesse a intervenção na Enel, começasse o processo de caducidade, iniciasse o processo de contratar uma empresa que tenha a capacidade de atender as demandas da cidade de São Paulo. Essa empresa mente, não tem gente e não pode mais continuar aqui", criticou.