Dois dias após o início do apagão causado pela passagem de um ciclone extratropical, mais de 760 mil imóveis ainda enfrentam a falta de energia elétrica no estado de São Paulo na madrugada desta sexta-feira (12).

Leia mais: Ventania chega ao fim e chuva deve voltar a SP no fim de semana

No quinto apagão a atingir a capital paulista e a região metropolitana em pouco mais de dois anos, desde novembro de 2023, o número total de afetados é de 769.929 na manhã dessa sexta.