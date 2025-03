Modelo afirma que fez 'ménage à trois' com Neymar 

A modelo Any Awuada afirmou, em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), que teve relações sexuais com Neymar durante festa na última segunda-feira (10) em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Segundo ela, fizeram um "ménage à trois", isto é, uma terceira pessoa participou do sexo.

A festa, que teria incluído garotas de programa, foi realizada propriedade de Rafa Motta, amigo do jogador. Imagens que mostravam mulheres chegando ao local no suposto helicóptero de Neymar foram divulgadas.