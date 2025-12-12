O governo dos Estados Unidos retirou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes da lista de sanções aplicadas com base na chamada Lei Magnitsky, que impõe penalidades a estrangeiros acusados de violar direitos humanos ou práticas semelhantes.

Leia mais: Mulher de Moraes tinha contrato de R$129 mi com Banco Master

Moraes foi incluído na lista em julho de 2025 pelo Departamento do Tesouro dos EUA, sob a Lei Global Magnitsky, em meio a um desentendimento diplomático amplo entre Brasil e Estados Unidos. Na época, a sanção implicava bloqueio de eventuais bens ligados a ele no país e restrições que poderiam afetar operações financeiras e vistos, embora o ministro não tivesse ativos conhecidos nos EUA e já tivesse visto seu visto cancelado anteriormente.