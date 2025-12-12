A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz de 2023, foi detida por forças de segurança durante a cerimônia em homenagem ao advogado e defensor de direitos humanos Khosro Alikordi, na cidade de Mashhad. Segundo sua fundação, a prisão foi violenta e atingiu também outros militantes presentes no evento.
Mohammadi, de 53 anos, estava em liberdade temporária desde dezembro de 2024 por razões médicas. Seu marido, Taghi Rahmani, radicado em Paris, afirmou que ela foi levada pelas autoridades junto com a ativista Sepideh Gholian. Ainda não há confirmação do governo iraniano sobre o caso, nem se a ativista será retornada imediatamente ao cárcere para cumprir o restante de sua pena.
A morte recente de Alikordi, encontrado morto no seu escritório e oficialmente descrita como infarto, provocou questionamentos de colegas diante do aumento da repressão no país. Mais de 80 advogados assinaram manifesto pedindo esclarecimento. Durante o memorial, Mohammadi discursou sem hijab e conduziu o público a entoar o nome de Majidreza Rahnavard, executado publicamente em 2022.
Figura central na luta contra a pena de morte e a obrigatoriedade do hijab, Mohammadi acumula 13 prisões e cinco condenações, totalizando mais de 30 anos de sentenças. Ela já enfrentou problemas cardíacos graves na prisão e passou por cirurgia de emergência em 2022. Mesmo fora da cadeia, continuou participando de protestos e se manteve ativa nas campanhas internacionais por direitos humanos.
*Com informações do The Guardian