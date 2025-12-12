A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz de 2023, foi detida por forças de segurança durante a cerimônia em homenagem ao advogado e defensor de direitos humanos Khosro Alikordi, na cidade de Mashhad. Segundo sua fundação, a prisão foi violenta e atingiu também outros militantes presentes no evento.

Mohammadi, de 53 anos, estava em liberdade temporária desde dezembro de 2024 por razões médicas. Seu marido, Taghi Rahmani, radicado em Paris, afirmou que ela foi levada pelas autoridades junto com a ativista Sepideh Gholian. Ainda não há confirmação do governo iraniano sobre o caso, nem se a ativista será retornada imediatamente ao cárcere para cumprir o restante de sua pena.