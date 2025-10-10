María Corina Machado ganha Nobel da Paz por defender democracia

A líder opositora venezuelana María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2025, reconhecida por sua atuação pacífica em defesa da democracia e dos direitos humanos em meio à repressão do regime de Nicolás Maduro. A premiação foi anunciada nesta sexta-feira (10) pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo, e inclui o valor de 11 milhões de coroas suecas, equivalentes a R$ 6,2 milhões. A informação é do G1.

Leia mais: Nobel de Literatura vai para o húngaro László Krasznahorkai

Segundo o comitê, Machado representa “um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil da América Latina” e simboliza a resistência pacífica de milhões de venezuelanos que enfrentam perseguição, censura e crises humanitária e econômica.