María Corina Machado ganha Nobel da Paz por defender democracia

A líder opositora venezuelana María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2025, reconhecida por sua atuação pacífica em defesa da democracia e dos direitos humanos em meio à repressão do regime de Nicolás Maduro. A premiação foi anunciada nesta sexta-feira (10) pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo, e inclui o valor de 11 milhões de coroas suecas, equivalentes a R$ 6,2 milhões. A informação é do G1.
Segundo o comitê, Machado representa “um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil da América Latina” e simboliza a resistência pacífica de milhões de venezuelanos que enfrentam perseguição, censura e crises humanitária e econômica.
Fundadora do movimento Súmate, criado há mais de duas décadas para fiscalizar eleições e promover o voto livre, ela se tornou uma das principais vozes da oposição. Mesmo impedida de disputar as eleições presidenciais de 2024, apoiou o candidato Edmundo González Urrutia e permaneceu no país, apesar das ameaças.
“Ela demonstrou que as ferramentas da democracia também são as ferramentas da paz”, destacou o Comitê Norueguês, afirmando que a líder cumpre os critérios definidos por Alfred Nobel: promover a fraternidade entre nações, reduzir a militarização e fortalecer a paz.
Nascida em 1967, engenheira e ex-deputada, María Corina Machado é hoje vista como símbolo da esperança por uma Venezuela livre e democrática.