Um caminhão capotou no fim da madrugada desta sexta-feira (12) no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, que está parcialmente interditado devido ao acidente.

Leia mais: Engavetamento entre 6 veículos mata 1 e fere 37 no interior de SP

O veículo capotou por volta das 5h. O acidente ocorreu no km 55, pouco antes de um pedágio em Parelheiros, segundo o Corpo de Bombeiros.