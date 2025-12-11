O engavetamento envolvendo seis veículos provocou a morte de um motorista e ferimentos em 37 pessoas na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté (SP), na madrugada desta quinta-feira (11). O acidente causou interdição total da pista sentido Rio de Janeiro e um longo congestionamento que chegou a 10 km.

Segundo a concessionária RioSP, a batida aconteceu por volta das 3h, na altura do km 107, e envolveu quatro caminhões,ônibus e carro. O motorista do ônibus morreu no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Entre os feridos, 32 tiveram lesões leves e foram atendidos no próprio trecho, enquanto outras cinco vítimas, com ferimentos moderados, foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté.