Nesta quinta-feira, o espaço celebrou os seus 8 anos e também as suas conquistas no World Luxury Spa Awards, com uma experiência profunda de meditação e sound healing, guiada com toda a sensibilidade de @giselacamposgrossi. Um agradecimento especial foi dirigido ao @galleriashopping, que abriu disponibilizou um espaço tão acolhedor para que esse momento de presença, cura e conexão fosse vivido. A cada cliente que esteve presente e a todas que fazem parte desta jornada, o Ateliê Beauty dedica o seu carinho e a sua gratidão. Os clientes são a razão e o propósito da marca. Que venham muitos outros encontros cheios de significado, beleza e propósito. Siga em @ateliebeautyoficial