É com grande honra que a Dra. Renata Franco, Direito Regulatório e Ambiental, recebe o reconhecimento da Análise Advocacia 2026 como uma das advogadas mais admiradas do País. Seu escritório também foi reconhecido como um dos mais admirados e especializados do Brasil.

A Dra. Renata agradece a confiança de seus clientes e parceiros, que tornam possível participar desse destaque novamente. Ela e sua equipe seguem firmes no compromisso com a entrega de soluções especializadas e individualizadas na advocacia ambiental e regulatória, presente no DNA do escritório.

