Recém campeão brasileiro e da Libertadores da América, o Flamengo vai em busca do terceiro título do ano em Doha (Catar). Nesta quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), o Rubro-Negro estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul (México), no Estádio Ahamad bin Ali. A competição anual reúne os seis campeões continentais.

O vencedor leva o troféu Derby das Américas e avança à semifinal contra o Piramyds (Egito), no próximo sábado (13). Quem levar a melhor, se classifica à grande final contra o Paris Saint-Germain (PSG), no dia 17 de dezembro.

A expectativa é que o técnico Felipe Luís escale a mesma equipe que derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na final da Copa Libertadores, em Lima (Peru), no último dia 30. O treinador projeta um embate acirrado na estreia dos cariocas contra os mexicanos. Nas três vezes em que se enfrentaram na história, o Cruz Alta somou duas vitórias e também houve um empate.