É hora de renovar o guarda-roupa com peças que garantem presença e elegância na ceia de Natal e Réveillon. Para isso, a PUSCO, no Cambuí, é a parada obrigatória. Os looks desenhados por Rita Maria Alexandr são pensados para vestir mulheres de forma elegante e confortável. O diferencial da experiência PUSCO vai além da curadoria impecável de suas coleções: a loja oferece um atendimento de excelência para garantir que você encontre exatamente o que procura e saia pronta para brilhar neste final de ano! Conheça na R. Maria Monteiro, 630. Siga em @voudepusco.cambuicampinas