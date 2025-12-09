09 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOJA

Pusco para brilhar


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

É hora de renovar o guarda-roupa com peças que garantem presença e elegância na ceia de Natal e Réveillon. Para isso, a PUSCO, no Cambuí, é a parada obrigatória. Os looks desenhados por Rita Maria Alexandr são pensados para vestir mulheres de forma elegante e confortável. O diferencial da experiência PUSCO vai além da curadoria impecável de suas coleções: a loja oferece um atendimento de excelência para garantir que você encontre exatamente o que procura e saia pronta para brilhar neste final de ano! Conheça na R. Maria Monteiro, 630. Siga em @voudepusco.cambuicampinas

Comentários

Comentários