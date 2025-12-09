As autoridades alertam para o risco elevado de um novo tremor de grande magnitude ao longo da próxima semana, especialmente nas regiões costeiras de Hokkaido e Sanriku. Moradores foram orientados a manter mochilas de emergência prontas e planejar rotas de fuga.

O Japão emitiu nesta terça-feira (9) o alerta especial de risco de “megaterremoto” após um terremoto de magnitude 7,5 atingir o norte do país ontem (8), provocando 34 feridos, na sua maioria leves, e danos em estradas e edifícios.

O governo reforçou que o alerta é uma medida de precaução e pediu calma à população, ao mesmo tempo em que recomendou reforço de móveis, revisão de estoques de emergência e cadastro em sistemas de aviso rápido.

Segundo autoridades japonesas, o alerta não é a previsão de um novo sismo, mas um aviso preventivo. A chance de um terremoto ainda maior, de magnitude 8 ou mais, é estimada em cerca de 1%. Mesmo assim, o governo teme que um eventual tremor offshore possa gerar um tsunami de até 30 metros de altura e causar quase 200 mil mortes.

A escala Richter, usada para classificar tremores, pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores.