Em clima de estrela total, Silvero Pereira abriu o jogo sobre os bastidores da sua vitória no Dança dos Famosos 2025, e revelou que bateu o pé durante os ensaios. O ator pediu que os passos fossem menos “afeminados” e mais voltados para uma imagem que ele queria mostrar ao público.

“Não quero fazer, porque essa imagem a televisão já tem do Silvero”, disse ele, explicando que queria mostrar uma faceta mais masculina nos movimentos. A conversa rolou direto com a professora, Thais Sousa, que topou o desafio.