Recuperado de uma crise de ansiedade que o afastou do futebol, Tite não revelou tudo, mas explicou um pouco sobre os motivos que geraram o problema de saúde. O técnico também afirmou estar recuperado e pronto para voltar a atuar.

"O contexto de falar da crise de ansiedade que eu tive, e de todos os aspectos que envolveram, precisa ter um tempo maior para falar com vocês. Foi uma semana toda que eu tive com pessoas com quem eu trabalhei que eu tenho muita gratidão, veio uma semana cheia. Algo que eu agradeço [e peço] a Deus veio, tanta oportunidade de trabalho, da mesma forma me pressionou e eu passei uma semana difícil e isso [crise] acabou acontecendo. Estou legal, estou em paz e bem. Estou com meus joelhos com a catraca legal e estou jogando um basquete com o Lucca e com o Léo [netos]. Agora a vida segue, o processo segue, o futebol é apaixonante por causa dessa sequência", disse Tite, no Bola de Prata.

Em abril, perto de anunciar seu retorno ao Corinthians, Tite sofreu uma crise de ansiedade e decidiu pausar a carreira. O último trabalho do técnico foi no Flamengo, entre 2023 e 2024.