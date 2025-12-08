De olho na manutenção da base do seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude formalizou uma proposta ao São Paulo para estender o empréstimo do goleiro Jandrei.

O jogador, que completará 33 anos na próxima temporada, tem contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2026 e inicialmente está fora dos planos da comissão de Hernán Crespo.

A oferta enviada pelo Juventude prevê um novo empréstimo até o fim da disputa da Série B de 2026, com ajustes na divisão salarial entre os clubes. Atualmente, parte dos vencimentos de Jandrei é paga pelo São Paulo, e a diretoria gaúcha entende que, em cenário de readequação financeira após o rebaixamento, será necessário renegociar essa proporção para viabilizar a permanência do goleiro por mais uma temporada.