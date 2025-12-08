A população de São Paulo deve se preparar para uma forte mudança no tempo a partir desta terça-feira (9), após vários dias de calor intenso e baixa umidade. De acordo com a Climatempo, a virada ocorre por causa da expansão de áreas de instabilidade associadas a um ciclone extratropical que se desloca pelo Sul do Brasil e que deve provocar chuva forte, vento intenso e risco de eventos severos em todas as regiões paulistas.

O sistema começou a se intensificar entre a tarde e a noite desta segunda-feira (8), com a queda da pressão atmosférica entre o sul do Paraguai, nordeste da Argentina e o Rio Grande do Sul. Na madrugada desta terça (9), o ciclone se organiza completamente e leva seu centro para o oeste gaúcho.

Ao longo do dia, avança de oeste para leste, alcançando a região metropolitana de Porto Alegre à noite. Entre a madrugada e a manhã de quarta-feira (10), chega ao mar no litoral do Rio Grande do Sul e inicia seu afastamento, movendo-se para alto-mar na quinta (11). O fenômeno não atua diretamente sobre Sudeste e Centro-Oeste, mas seus efeitos indiretos - rajadas e instabilidade - alcançam as duas regiões.