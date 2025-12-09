09 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIRALIZOU

Professor corrige Virginia durante ensaio da Grande Rio; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Extra
Durante a coreografia, Virginia esqueceu um gesto simbólico do samba-enredo — levar a mão ao peito.
Durante a coreografia, Virginia esqueceu um gesto simbólico do samba-enredo — levar a mão ao peito.

Virginia Fonseca virou assunto nas redes logo após o ensaio de rua da Grande Rio, em Duque de Caxias (RJ), no domingo (7). A influenciadora, que é rainha de bateria da escola, levou uma correção discreta do professor Carlinhos Salgueiro enquanto sambava.

Leia mais: Empresa de Virginia deve pagar R$ 5 milhões por danos morais

Durante a coreografia, Virginia esqueceu um gesto simbólico do samba-enredo — levar a mão ao peito — e o coreógrafo tentou lembrá-la sutilmente, sem interromper a apresentação. A cena foi registrada em vídeo, chamando a atenção do público ao redor e viralizando rapidamente.

Nos comentários, internautas reagiram com bom humor: “Ele mais nervoso que ela”, brincou um. Outro comparou a situação a “receber um toque da esposa em público”.

A apresentadora tem se dedicado a aulas extras de samba após críticas ao seu desempenho. Antes de fechar com Carlinhos, a equipe procurou Mayara Lima, rainha da Paraíso do Tuiuti, que recusou o convite por questões de agenda.

Virginia treina para o mini-desfile da escola, marcado para os próximos dias, na Cidade do Samba.

*Com informações do Extra

Comentários

Comentários