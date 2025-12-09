Virginia Fonseca virou assunto nas redes logo após o ensaio de rua da Grande Rio, em Duque de Caxias (RJ), no domingo (7). A influenciadora, que é rainha de bateria da escola, levou uma correção discreta do professor Carlinhos Salgueiro enquanto sambava.
Leia mais: Empresa de Virginia deve pagar R$ 5 milhões por danos morais
Durante a coreografia, Virginia esqueceu um gesto simbólico do samba-enredo — levar a mão ao peito — e o coreógrafo tentou lembrá-la sutilmente, sem interromper a apresentação. A cena foi registrada em vídeo, chamando a atenção do público ao redor e viralizando rapidamente.
Nos comentários, internautas reagiram com bom humor: “Ele mais nervoso que ela”, brincou um. Outro comparou a situação a “receber um toque da esposa em público”.
A apresentadora tem se dedicado a aulas extras de samba após críticas ao seu desempenho. Antes de fechar com Carlinhos, a equipe procurou Mayara Lima, rainha da Paraíso do Tuiuti, que recusou o convite por questões de agenda.
Virginia treina para o mini-desfile da escola, marcado para os próximos dias, na Cidade do Samba.
*Com informações do Extra
?? Um vídeo em que Carlinhos Salgueiro, professor de samba de Virginia, aparece dando um "puxão de orelha" na influencer, viralizou na web— Metrópoles (@Metropoles) December 8, 2025
???? Reprodução pic.twitter.com/fos70fbfhD