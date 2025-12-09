Virginia Fonseca virou assunto nas redes logo após o ensaio de rua da Grande Rio, em Duque de Caxias (RJ), no domingo (7). A influenciadora, que é rainha de bateria da escola, levou uma correção discreta do professor Carlinhos Salgueiro enquanto sambava.

Durante a coreografia, Virginia esqueceu um gesto simbólico do samba-enredo — levar a mão ao peito — e o coreógrafo tentou lembrá-la sutilmente, sem interromper a apresentação. A cena foi registrada em vídeo, chamando a atenção do público ao redor e viralizando rapidamente.