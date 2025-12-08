08 de dezembro de 2025
ACIDENTE NA BR-116

Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, é velado em Campinas

Reprodução/@mauricioemaurioficial/Instagram
Mauri, de camiseta preta, e o irmão Maurício, de chapéu claro, com quem formava dupla.
Mauri, de camiseta preta, e o irmão Maurício, de chapéu claro, com quem formava dupla.

O cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, é velado nesta segunda-feira (8) no Cemitério da Saudade, em Campinas, no interior de São Paulo. O artista morreu ontem, após sofrer acidente de trânsito na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP).

Relembre o caso: Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, morre em acidente na BR-116

Mauri fazia dupla com o outro irmão, Maurício, havia 35 anos. O acidente aconteceu no sentido São Paulo e envolveu van e caminhão. Além do cantor, um integrante da equipe também morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas.

Uma das últimas aparições públicas do artista foi no Programa do Ratinho, exibido na última sexta-feira (5), quando interpretou a música “Paixão ou Loucura”.

Em nota, Chitãozinho e Xororó lamentaram a perda e informaram que Maurício está bem e recebendo assistência.

*Com informações do SBT News

