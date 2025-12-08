O cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, é velado nesta segunda-feira (8) no Cemitério da Saudade, em Campinas, no interior de São Paulo. O artista morreu ontem, após sofrer acidente de trânsito na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu (SP).

Mauri fazia dupla com o outro irmão, Maurício, havia 35 anos. O acidente aconteceu no sentido São Paulo e envolveu van e caminhão. Além do cantor, um integrante da equipe também morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas.