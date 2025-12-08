08 de dezembro de 2025
CASO DE POLÍCIA

Ameaça de bomba esvazia UPA na região central de SP

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Marcelo Pereira /Prefeitura de SP
Segundo a Polícia Militar, uma bolsa contendo um artefato parecendo explosivo foi encontrada no local.
Segundo a Polícia Militar, uma bolsa contendo um artefato parecendo explosivo foi encontrada no local.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vergueiro, no bairro da Liberdade, centro de São Paulo, foi esvaziada no fim da manhã desta segunda-feira (8) em razão da suspeita de uma bomba no local.

Segundo a Polícia Militar, uma bolsa contendo um artefato parecendo explosivo foi encontrada no local. Equipes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar foram chamadas e estão na UPA para averiguar se o objeto oferece risco. O Corpo de Bombeiros também acompanha a ação.

O item pertenceria a um homem que havia sido atendido na unidade após brigar na estação da Sé do Metrô. De acordo com o registro da ocorrência, ele atacou um passageiro com uma faca, atingindo a mão da vítima, mas também foi ferido. Levado para UPA, o homem morreu.

A rua Vergueiro está com o trânsito bloqueado na altura do número 600, onde fica a UPA. Pacientes e funcionários que foram retirados da unidade aguardam nas imediações.

Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde não havia se manifestado até a publicação deste texto.

