O longa brasileiro “O agente secreto” foi indicado ao Globo de Ouro 2026 em duas categorias: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A lista oficial dos indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8). Wagner Moura, protagonista da produção, também entrou na disputa por Melhor Ator.
Leia mais: ‘O Agente Secreto’ representará o Brasil no Oscar 2026
Na categoria Melhor Filme de Drama, o longa concorre com:
"Frankenstein"
"Hamnet - A Vida Antes de Hamlet"
"Foi Apenas um Acidente"
"Valor Sentimental"
"Pecadores"
Na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, disputa com:
"Foi Apenas um Acidente" (França)
"No Other Choice" (Coreia do Sul)
"Valor Sentimental" (Noruega)
"Sir?t" (Espanha)
"A Voz de Hind Rajab" (Tunisia)
Já na categoria Melhor Ator, Wagner Moura concorre com:
Joel Edgerton, “Train Dreams”
Oscar Isaac, “Frankenstein”
Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Jeremy Allen White, "Springsteen: Deliver Me From Nowhere"
A cerimônia da 83ª edição do Globo de Ouro está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026.
Além da campanha no Globo de Ouro, o filme também foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026. Ambientado nos anos 1970, o longa apresenta a história de um professor que retorna ao Recife para rever o filho em meio ao período da ditadura militar.
Recentemente, a produção conquistou o segundo lugar no prêmio dos críticos de Los Angeles, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional do Círculo de Críticos de Nova York e recebeu o Prêmio da Crítica no Festival de Cannes.
*Com informações do G1