O longa brasileiro “O agente secreto” foi indicado ao Globo de Ouro 2026 em duas categorias: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A lista oficial dos indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8). Wagner Moura, protagonista da produção, também entrou na disputa por Melhor Ator.

Na categoria Melhor Filme de Drama, o longa concorre com:

"Frankenstein"

"Hamnet - A Vida Antes de Hamlet"

"Foi Apenas um Acidente"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

Na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, disputa com: