08 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INTERIOR DE SP

Ator morre no palco durante estreia de espetáculo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@studioclaydszwing/Instagram
Formado em Relações Públicas, atuava na área na CiaBTM (Cia Brasileira de Teatro Musical).
Formado em Relações Públicas, atuava na área na CiaBTM (Cia Brasileira de Teatro Musical).

O ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, morreu depois de passar mal durante a estreia de um espetáculo no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele teve um mau súbito durante a apresentação do musical “Aladdin”, na noite de sábado (6).

Leia mais: Ator morre durante apresentação de peça de Natal

De acordo com relatos obtidos pelo Metrópoles, o ator interpretava o personagem Gênio quando passou mal em cena. Equipes de socorro foram acionadas, mas ele não resistiu.

A causa da morte ainda deve ser confirmada oficialmente. O teatro e a produção do espetáculo lamentaram a perda nas redes sociais.

Comentários

Comentários