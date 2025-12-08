O ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, morreu depois de passar mal durante a estreia de um espetáculo no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele teve um mau súbito durante a apresentação do musical “Aladdin”, na noite de sábado (6).

De acordo com relatos obtidos pelo Metrópoles, o ator interpretava o personagem Gênio quando passou mal em cena. Equipes de socorro foram acionadas, mas ele não resistiu.