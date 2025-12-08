O incêndio numa boate no estado de Goa, na Índia, matou 25 pessoas madrugada deste domingo (7). O fogo teria começado após a explosão de um cilindro na área da cozinha do estabelecimento, localizado numa região turística bastante frequentada.

Segundo autoridades locais, entre as vítimas estão quatro turistas e 14 funcionários da boate. Outras sete pessoas ficaram feridas, uma delas com 60% do corpo queimado. Testemunhas relataram que o local estava lotado e que as chamas se espalharam rapidamente pela estrutura temporária coberta com folhas de palmeira.

Quatro gerentes do clube foram presos. De acordo com as investigações iniciais, a boate não tiinha o certificado obrigatório de segurança contra incêndio e descumpria normas de construção. O governo estadual ordenou abertura de inquérito para apurar as causas do desastre e possíveis responsabilidades.