RENDERAM EQUIPE

Bandidos invadem empresa de segurança e roubam 35 armas

Uma empresa de segurança da zona sul de São Paulo foi invadida por três homens encapuzados e armados na manhã deste domingo (7). Os suspeitos renderam funcionários e roubaram 35 armas de fogo, além de centenas de municiones.

Foram levados 23 revólveres calibre .38 e 12 espingardas calibre 12. Para acessar a área onde o armamento ficava guardado, os criminosos usaram o sistema de reconhecimento facial das próprias vítimas.

Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, e a polícia busca pelos responsáveis, que estão foragidos, e pelas armas.

*Com informações do SBT News

