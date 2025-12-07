Uma empresa de segurança da zona sul de São Paulo foi invadida por três homens encapuzados e armados na manhã deste domingo (7). Os suspeitos renderam funcionários e roubaram 35 armas de fogo, além de centenas de municiones.

Foram levados 23 revólveres calibre .38 e 12 espingardas calibre 12. Para acessar a área onde o armamento ficava guardado, os criminosos usaram o sistema de reconhecimento facial das próprias vítimas.

Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, e a polícia busca pelos responsáveis, que estão foragidos, e pelas armas.