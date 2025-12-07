Uma farmacêutica Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, foi morta a facadas dentro de casa pelo ex-marido, Cristian Antunes, na manhã deste domingo (7), em Santo André, no ABC Paulista. O crime aconteceu no bairro Jardim do Estádio e foi registrado como feminicídio.

A vítima foi atacada porque o ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento de 20 anos. A filha mais nova do casal, de 11 anos, presenciou o crime. A Polícia Militar encontrou Daniele ferida no chão e o agressor ao lado dela. Ele confessou o homicídio e foi preso em flagrante.

Daniele foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu. A faca utilizada foi apreendida, e o caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André. Familiares relataram que a mulher já havia sofrido agressões anteriormente, mas nunca registrou boletim de ocorrência.