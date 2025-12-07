A mãe de Tainara Souza Santos, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada em São Paulo, disse que Douglas Alves da Silva atingiu a jovem "para matar".

Tainara amputou as pernas, fez mais duas cirurgias e colocou pinos de sustentação na bacia. Familiares de Tainara conversaram com o Fantástico, da TV Globo. Trecho da entrevista que será veiculada neste domingo foi divulgado pela emissora.

Ele foi para matar. Acaba com o sonho de uma mãe, acaba com o sonho de um filho. Hoje foi a Tainara, amanhã é a Evelin, amanhã é a Edna, amanhã é a Maria. Isso tem que mudar

Lúcia