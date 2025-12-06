06 de dezembro de 2025
VOLTAVAM DE PASSEIO

Acidente de van com estudantes mata 1 pessoa e fere 14 no RS

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/SBT News
O veículo retornava de uma excursão a um parque aquático.
O veículo retornava de uma excursão a um parque aquático.

A colisão envolvendo uma van escolar deixou uma professora morta e outras 14 pessoas feridas na noite de sexta-feira (5), na BR-386, em Soledade, no interior do Rio Grande do Sul. O veículo, que retornava de uma excursão a um parque aquático, atingiu a traseira de um caminhão que estava parado na pista.

Segundo as autoridades, cinco adolescentes e dois professores estão entre os feridos graves. Outros seis estudantes e o motorista tiveram apenas escoriações.

As causas da parada do caminhão e do acidente serão investigadas pela polícia rodoviária.

*Com informações do SBT News

