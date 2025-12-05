A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (4) em Minas Gerais um assessor de investimentos que teria causado prejuízo de R$ 11 milhões aos seus clientes.

Preso sob a suspeita de gerir um esquema fraudulento, Frederico Goz Biagi, 53, vivia em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo). Antes de abrir uma empresa própria com algumas das vítimas, Biagi atuou de 2020 a 2023 em um escritório de assessoria de investimentos.

Procurada, a defesa dele não respondeu até a publicação desta reportagem.