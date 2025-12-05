Em visita ao Muro das Lamentações, em Israel, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez um pedido pela liberdade do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao deixar um bilhete com a frase "solta o Bolsonaro" no local.

Situado no centro antigo de Jerusalém, o local onde foi deixada a mensagem é considerado sagrado para o judaísmo e faz parte das ruínas do Segundo Templo de Jerusalém, destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Fiéis do mundo todo vão ao local fazer orações e deixar bilhetes com seus pedidos entre as fendas do muro.

Eduardo divulgou nas redes sociais a mensagem escrita em português e em inglês, ao lado de desenhos das bandeiras do Brasil e de Israel. O deputado desembarcou no país nesta semana. O filho do ex-presidente está fora do Brasil desde fevereiro deste ano, quando partiu para os Estados Unidos.