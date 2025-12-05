Wagner Moura faz história ao se tornar o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator no Critics Choice Awards, que será realizado em 4 de janeiro de 2026. O ator recebeu duas indicações: uma por “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, na categoria principal, e outra por sua atuação em “Ladrões de Drogas”, que o colocou na disputa de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie.

Além do feito individual, “O Agente Secreto” também foi indicado a Melhor Filme Internacional, concorrendo com títulos como “Foi apenas um acidente” e “A Garota Canhota”. Na categoria de Melhor Ator, Moura disputa com Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Ethan Hawke. Já entre os coadjuvantes de minissérie, ele concorre com Owen Cooper, Nick Offerman, Michael Peña, Ashley Walters e Ramy Youssef.