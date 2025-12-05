A influenciadora Isabel Veloso, 19, voltou a ser entubada após receber diagnóstico de pneumonia grave. Segundo o marido, Lucas Borbas, ela retornou para a UTI na madrugada dessa quinta-feira (4), depois de apresentar forte desconforto respiratório. Em vídeos publicados nas redes sociais, Lucas relatou que o momento é “delicado” e pediu orações pela recuperação da jovem.

Ele afirmou que ainda não há previsão de alta, já que os próximos exames, que vão orientar a equipe médica, só devem ficar prontos na segunda-feira. O pai de Isabel também pediu orações nas redes sociais.