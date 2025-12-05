A influenciadora Isabel Veloso, 19, voltou a ser entubada após receber diagnóstico de pneumonia grave. Segundo o marido, Lucas Borbas, ela retornou para a UTI na madrugada dessa quinta-feira (4), depois de apresentar forte desconforto respiratório. Em vídeos publicados nas redes sociais, Lucas relatou que o momento é “delicado” e pediu orações pela recuperação da jovem.
Leia mais: Isabel Veloso é entubada após crise respiratória; esposo desabafa
Ele afirmou que ainda não há previsão de alta, já que os próximos exames, que vão orientar a equipe médica, só devem ficar prontos na segunda-feira. O pai de Isabel também pediu orações nas redes sociais.
Isabel foi internada novamente na quarta-feira (3), quando a equipe médica decidiu levá-la de volta para a UTI para monitoramento mais rígido. Ela trata um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e retomou o tratamento em 2024, durante a gestação do primeiro filho. Em outubro, passou por transplante de medula e até recebeu alta antes do previsto, mas voltou ao hospital após complicações respiratórias.