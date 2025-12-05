O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) vai abrir concurso público em 2026 para preencher 145 vagas de agente de trânsito, primeira seleção do órgão desde 2019. O cargo exige ensino superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
As informações sobre como participar do certeme ainda serão divulgadas.
Provas e organização
Com a autorização já publicada, o Detran-SP iniciará a formação da comissão organizadora, responsável por contratar a banca que aplicará as provas. O edital deve detalhar conteúdos, prazos e etapas da seleção.
Atribuições do cargo
O agente estadual de trânsito atua em diferentes frentes, entre elas:
-
atendimento ao público;
-
participação em provas práticas de direção;
-
fiscalização de empresas e profissionais credenciados pelo órgão;
apoio na formulação de políticas de segurança viária.
Segundo o órgão, o trabalho requer conhecimento em informática e tecnologia, já que o Detran-SP passa por processo de digitalização de serviços.
Jornada e remuneração
A jornada é de 40 horas semanais. O salário inicial é de R$ 5.702,18, no regime da CLT. O pacote de benefícios inclui:
-
vale-transporte;
-
vale-refeição/ alimentação;
assistência médica;
férias e 13º salário;
recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários.