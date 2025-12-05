O estado de São Paulo puxou a geração de empregos formais no país em 2025, com mais de 500 mil contratações com carteira assinada entre janeiro e outubro, segundo dados da Fundação Seade com base no Caged. No acumulado de 12 meses, foram 347,5 mil vagas, enquanto outubro registrou saldo positivo de 18,4 mil postos. Todas as comparações mostram avanço: 0,12% no mês, 3,51% no ano e 2,4% no período anualizado.

Leia mais: RMVale tem 10 entre as 200 cidades mais competitivas do país

A participação paulista no total nacional também chamou atenção: o estado respondeu por 21,7% das vagas abertas no país em outubro, 28% no acumulado do ano e 26% nos últimos 12 meses. A capital permanece no topo em todos os recortes.

Top 50 cidades que mais geraram empregos em outubro

Cidade Saldo de vagas São Paulo 10.808 Osasco 4.195 Barueri 3.498 Bauru 1.923 Guarulhos 1.499 São Bernardo do Campo 1.158 Santos 771 Santo André 704 Holambra 694 Sumaré 610 Cajamar 564 Mirassol 473 Paulínia 472 Jacareí 450 Bragança Paulista 378 Jundiaí 367 Indaiatuba 284 Ribeirão Preto 284 Barretos 252 Apiaí 248 Orlândia 223 Santana de Parnaíba 217 Ribeirão Branco 210 Barrinha 193 Itaí 191 Chavantes 188 São José do Rio Preto 186 Itaquaquecetuba 181 Vinhedo 178 Franco da Rocha 176 Espírito Santo do Pinhal 173 Cubatão 167 São Carlos 159 Dracena 152 Itapevi 149 Itanhaém 145 Ibiúna 140 Mogi das Cruzes 139 Ferraz de Vasconcelos 126 Mauá 118 Itapetininga 112 Sebastianópolis do Sul 112 Araçoiaba da Serra 109 Mairiporã 109 Tarumã 107 Américo Brasiliense 106 Luís Antônio 104 Nazaré Paulista 102 Suzano 101 Pradópolis 99

Top 50 cidades com mais vagas no acumulado de janeiro a outubro

Cidade Vagas no ano São Paulo 137.600 Osasco 25.029 Guarulhos 18.213 Barueri 10.187 Campinas 8.651 São José dos Campos 8.600 Sorocaba 8.229 Bauru 7.756 São Bernardo do Campo 7.628 Santo André 7.597 Santos 6.802 Ribeirão Preto 6.461 Jundiaí 6.424 Matão 5.942 Sumaré 4.845 Franca 4.594 São José do Rio Preto 4.364 Taubaté 4.331 São Caetano do Sul 4.014 Mauá 3.644 Limeira 3.611 Cajamar 3.496 Tatuí 3.404 Piracicaba 3.377 Mogi-Guaçu 3.243 Atibaia 3.162 Bebedouro 3.117 São Carlos 3.080 Cotia 2.925 Mogi das Cruzes 2.814 Birigui 2.719 Paulínia 2.665 Presidente Prudente 2.637 Diadema 2.603 Itaquaquecetuba 2.540 Jacareí 2.466 Botucatu 2.120 Araraquara 2.083 Indaiatuba 2.049 Marília 2.048 Carapicuíba 1.978 Monte Mor 1.909 Rio Claro 1.901 Embu 1.854 Araçatuba 1.844 Monte Azul Paulista 1.778 Pontal 1.775 Capela do Alto 1.767 Catanduva 1.738 Itapetininga 1.709

Top 50 cidades no acumulado de 12 meses

Cidade Vagas (12 meses) São Paulo 101.225 Osasco 26.310 Guarulhos 16.277 Barueri 8.582 São José dos Campos 7.276 Santos 7.050 Sorocaba 7.046 Santo André 6.536 São Bernardo do Campo 5.783 Campinas 5.751 Jundiaí 4.901 Ribeirão Preto 4.831 Taubaté 4.435 Bauru 3.790 Sumaré 3.740 Mauá 3.353 Tatuí 3.194 Cajamar 3.177 São José do Rio Preto 2.950 Matão 2.906 Atibaia 2.466 Mogi das Cruzes 2.380 Piracicaba 2.347 Presidente Prudente 2.229 São Caetano do Sul 2.167 Diadema 2.070 Botucatu 2.004 Cotia 1.911 São Carlos 1.894 Paulínia 1.789 Marília 1.746 Mogi-Guaçu 1.714 Itaquaquecetuba 1.692 Carapicuíba 1.675 Monte Azul Paulista 1.634 Birigui 1.626 Franco da Rocha 1.624 Franca 1.578 Louveira 1.575 Monte Mor 1.556 Araraquara 1.458 Itapevi 1.409 Jacareí 1.404 Embu 1.336 Limeira 1.326 Araçatuba 1.312 Itapecerica da Serra 1.247 São Roque 1.239 Guaratinguetá 1.188 Votorantim 1.169

Empregos por região (12 meses)

Região Vagas Região metropolitana (exceto capital) 101.225 Cidade de São Paulo 91.179 Campinas 43.755 Sorocaba 24.921 São José dos Campos 17.100 Santos 12.448 Marília 9.021 São José do Rio Preto 8.256 Bauru 7.983 Ribeirão Preto 7.095

Regiões com melhor desempenho em outubro

Região Vagas Região metropolitana (exceto capital) 11.638 São Paulo (capital) 10.808 Bauru 1.621 Santos 1.238 Itapeva 771 São José dos Campos 548 Marília 480 Presidente Prudente 368 São José do Rio Preto 284

Comparativo de vagas criadas

Local Outubro Ano (jan–out) 12 meses São Paulo (estado) 18.456 502.683 347.581 Brasil 85.147 1.800.650 1.351.832 Sudeste 20.795 789.028 551.435

Setores que mais contrataram em outubro