O estado de São Paulo puxou a geração de empregos formais no país em 2025, com mais de 500 mil contratações com carteira assinada entre janeiro e outubro, segundo dados da Fundação Seade com base no Caged. No acumulado de 12 meses, foram 347,5 mil vagas, enquanto outubro registrou saldo positivo de 18,4 mil postos. Todas as comparações mostram avanço: 0,12% no mês, 3,51% no ano e 2,4% no período anualizado.
A participação paulista no total nacional também chamou atenção: o estado respondeu por 21,7% das vagas abertas no país em outubro, 28% no acumulado do ano e 26% nos últimos 12 meses. A capital permanece no topo em todos os recortes.
Top 50 cidades que mais geraram empregos em outubro
|Cidade
|Saldo de vagas
|São Paulo
|10.808
|Osasco
|4.195
|Barueri
|3.498
|Bauru
|1.923
|Guarulhos
|1.499
|São Bernardo do Campo
|1.158
|Santos
|771
|Santo André
|704
|Holambra
|694
|Sumaré
|610
|Cajamar
|564
|Mirassol
|473
|Paulínia
|472
|Jacareí
|450
|Bragança Paulista
|378
|Jundiaí
|367
|Indaiatuba
|284
|Ribeirão Preto
|284
|Barretos
|252
|Apiaí
|248
|Orlândia
|223
|Santana de Parnaíba
|217
|Ribeirão Branco
|210
|Barrinha
|193
|Itaí
|191
|Chavantes
|188
|São José do Rio Preto
|186
|Itaquaquecetuba
|181
|Vinhedo
|178
|Franco da Rocha
|176
|Espírito Santo do Pinhal
|173
|Cubatão
|167
|São Carlos
|159
|Dracena
|152
|Itapevi
|149
|Itanhaém
|145
|Ibiúna
|140
|Mogi das Cruzes
|139
|Ferraz de Vasconcelos
|126
|Mauá
|118
|Itapetininga
|112
|Sebastianópolis do Sul
|112
|Araçoiaba da Serra
|109
|Mairiporã
|109
|Tarumã
|107
|Américo Brasiliense
|106
|Luís Antônio
|104
|Nazaré Paulista
|102
|Suzano
|101
|Pradópolis
|99
Top 50 cidades com mais vagas no acumulado de janeiro a outubro
|Cidade
|Vagas no ano
|São Paulo
|137.600
|Osasco
|25.029
|Guarulhos
|18.213
|Barueri
|10.187
|Campinas
|8.651
|São José dos Campos
|8.600
|Sorocaba
|8.229
|Bauru
|7.756
|São Bernardo do Campo
|7.628
|Santo André
|7.597
|Santos
|6.802
|Ribeirão Preto
|6.461
|Jundiaí
|6.424
|Matão
|5.942
|Sumaré
|4.845
|Franca
|4.594
|São José do Rio Preto
|4.364
|Taubaté
|4.331
|São Caetano do Sul
|4.014
|Mauá
|3.644
|Limeira
|3.611
|Cajamar
|3.496
|Tatuí
|3.404
|Piracicaba
|3.377
|Mogi-Guaçu
|3.243
|Atibaia
|3.162
|Bebedouro
|3.117
|São Carlos
|3.080
|Cotia
|2.925
|Mogi das Cruzes
|2.814
|Birigui
|2.719
|Paulínia
|2.665
|Presidente Prudente
|2.637
|Diadema
|2.603
|Itaquaquecetuba
|2.540
|Jacareí
|2.466
|Botucatu
|2.120
|Araraquara
|2.083
|Indaiatuba
|2.049
|Marília
|2.048
|Carapicuíba
|1.978
|Monte Mor
|1.909
|Rio Claro
|1.901
|Embu
|1.854
|Araçatuba
|1.844
|Monte Azul Paulista
|1.778
|Pontal
|1.775
|Capela do Alto
|1.767
|Catanduva
|1.738
|Itapetininga
|1.709
Top 50 cidades no acumulado de 12 meses
|Cidade
|Vagas (12 meses)
|São Paulo
|101.225
|Osasco
|26.310
|Guarulhos
|16.277
|Barueri
|8.582
|São José dos Campos
|7.276
|Santos
|7.050
|Sorocaba
|7.046
|Santo André
|6.536
|São Bernardo do Campo
|5.783
|Campinas
|5.751
|Jundiaí
|4.901
|Ribeirão Preto
|4.831
|Taubaté
|4.435
|Bauru
|3.790
|Sumaré
|3.740
|Mauá
|3.353
|Tatuí
|3.194
|Cajamar
|3.177
|São José do Rio Preto
|2.950
|Matão
|2.906
|Atibaia
|2.466
|Mogi das Cruzes
|2.380
|Piracicaba
|2.347
|Presidente Prudente
|2.229
|São Caetano do Sul
|2.167
|Diadema
|2.070
|Botucatu
|2.004
|Cotia
|1.911
|São Carlos
|1.894
|Paulínia
|1.789
|Marília
|1.746
|Mogi-Guaçu
|1.714
|Itaquaquecetuba
|1.692
|Carapicuíba
|1.675
|Monte Azul Paulista
|1.634
|Birigui
|1.626
|Franco da Rocha
|1.624
|Franca
|1.578
|Louveira
|1.575
|Monte Mor
|1.556
|Araraquara
|1.458
|Itapevi
|1.409
|Jacareí
|1.404
|Embu
|1.336
|Limeira
|1.326
|Araçatuba
|1.312
|Itapecerica da Serra
|1.247
|São Roque
|1.239
|Guaratinguetá
|1.188
|Votorantim
|1.169
Empregos por região (12 meses)
|Região
|Vagas
|Região metropolitana (exceto capital)
|101.225
|Cidade de São Paulo
|91.179
|Campinas
|43.755
|Sorocaba
|24.921
|São José dos Campos
|17.100
|Santos
|12.448
|Marília
|9.021
|São José do Rio Preto
|8.256
|Bauru
|7.983
|Ribeirão Preto
|7.095
Regiões com melhor desempenho em outubro
|Região
|Vagas
|Região metropolitana (exceto capital)
|11.638
|São Paulo (capital)
|10.808
|Bauru
|1.621
|Santos
|1.238
|Itapeva
|771
|São José dos Campos
|548
|Marília
|480
|Presidente Prudente
|368
|São José do Rio Preto
|284
Comparativo de vagas criadas
|Local
|Outubro
|Ano (jan–out)
|12 meses
|São Paulo (estado)
|18.456
|502.683
|347.581
|Brasil
|85.147
|1.800.650
|1.351.832
|Sudeste
|20.795
|789.028
|551.435
Setores que mais contrataram em outubro
|Setor
|Vagas
|Serviços
|23.449
|— Informação, comunicação, atividades financeiras e profissionais
|14.516
|— Atividades administrativas e serviços complementares
|11.490
|— Transporte, armazenagem e correio
|5.712
|— Administração pública, saúde e educação
|3.192
|Comércio
|3.155
Vagas em 12 meses, por setor:
Serviços (206 mil), Comércio (70 mil), Indústria (36 mil), Construção (27 mil), Agricultura (9 mil).
Salário médio de admissão
|Local
|Salário (R$)
|Distrito Federal
|2.678,86
|São Paulo
|2.597,98
|Santa Catarina
|2.361,18
|Rio de Janeiro
|2.288,47
|Média Brasil
|2.304,31
|Média Sudeste
|2.446,72