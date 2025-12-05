05 de dezembro de 2025
MERCADO DE TRABALHO

Veja as 50 cidades paulistas campeãs de emprego em 2026

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Claudio Capucho/PMSJC
O estado de SP lidera criação de empregos e concentra 28% das vagas do país em 2025.
O estado de SP lidera criação de empregos e concentra 28% das vagas do país em 2025.

O estado de São Paulo puxou a geração de empregos formais no país em 2025, com mais de 500 mil contratações com carteira assinada entre janeiro e outubro, segundo dados da Fundação Seade com base no Caged. No acumulado de 12 meses, foram 347,5 mil vagas, enquanto outubro registrou saldo positivo de 18,4 mil postos. Todas as comparações mostram avanço: 0,12% no mês, 3,51% no ano e 2,4% no período anualizado.

A participação paulista no total nacional também chamou atenção: o estado respondeu por 21,7% das vagas abertas no país em outubro, 28% no acumulado do ano e 26% nos últimos 12 meses. A capital permanece no topo em todos os recortes.

Top 50 cidades que mais geraram empregos em outubro

Cidade Saldo de vagas
São Paulo 10.808
Osasco 4.195
Barueri 3.498
Bauru 1.923
Guarulhos 1.499
São Bernardo do Campo 1.158
Santos 771
Santo André 704
Holambra 694
Sumaré 610
Cajamar 564
Mirassol 473
Paulínia 472
Jacareí 450
Bragança Paulista 378
Jundiaí 367
Indaiatuba 284
Ribeirão Preto 284
Barretos 252
Apiaí 248
Orlândia 223
Santana de Parnaíba 217
Ribeirão Branco 210
Barrinha 193
Itaí 191
Chavantes 188
São José do Rio Preto 186
Itaquaquecetuba 181
Vinhedo 178
Franco da Rocha 176
Espírito Santo do Pinhal 173
Cubatão 167
São Carlos 159
Dracena 152
Itapevi 149
Itanhaém 145
Ibiúna 140
Mogi das Cruzes 139
Ferraz de Vasconcelos 126
Mauá 118
Itapetininga 112
Sebastianópolis do Sul 112
Araçoiaba da Serra 109
Mairiporã 109
Tarumã 107
Américo Brasiliense 106
Luís Antônio 104
Nazaré Paulista 102
Suzano 101
Pradópolis 99

Top 50 cidades com mais vagas no acumulado de janeiro a outubro

Cidade Vagas no ano
São Paulo 137.600
Osasco 25.029
Guarulhos 18.213
Barueri 10.187
Campinas 8.651
São José dos Campos 8.600
Sorocaba 8.229
Bauru 7.756
São Bernardo do Campo 7.628
Santo André 7.597
Santos 6.802
Ribeirão Preto 6.461
Jundiaí 6.424
Matão 5.942
Sumaré 4.845
Franca 4.594
São José do Rio Preto 4.364
Taubaté 4.331
São Caetano do Sul 4.014
Mauá 3.644
Limeira 3.611
Cajamar 3.496
Tatuí 3.404
Piracicaba 3.377
Mogi-Guaçu 3.243
Atibaia 3.162
Bebedouro 3.117
São Carlos 3.080
Cotia 2.925
Mogi das Cruzes 2.814
Birigui 2.719
Paulínia 2.665
Presidente Prudente 2.637
Diadema 2.603
Itaquaquecetuba 2.540
Jacareí 2.466
Botucatu 2.120
Araraquara 2.083
Indaiatuba 2.049
Marília 2.048
Carapicuíba 1.978
Monte Mor 1.909
Rio Claro 1.901
Embu 1.854
Araçatuba 1.844
Monte Azul Paulista 1.778
Pontal 1.775
Capela do Alto 1.767
Catanduva 1.738
Itapetininga 1.709

Top 50 cidades no acumulado de 12 meses

Cidade Vagas (12 meses)
São Paulo 101.225
Osasco 26.310
Guarulhos 16.277
Barueri 8.582
São José dos Campos 7.276
Santos 7.050
Sorocaba 7.046
Santo André 6.536
São Bernardo do Campo 5.783
Campinas 5.751
Jundiaí 4.901
Ribeirão Preto 4.831
Taubaté 4.435
Bauru 3.790
Sumaré 3.740
Mauá 3.353
Tatuí 3.194
Cajamar 3.177
São José do Rio Preto 2.950
Matão 2.906
Atibaia 2.466
Mogi das Cruzes 2.380
Piracicaba 2.347
Presidente Prudente 2.229
São Caetano do Sul 2.167
Diadema 2.070
Botucatu 2.004
Cotia 1.911
São Carlos 1.894
Paulínia 1.789
Marília 1.746
Mogi-Guaçu 1.714
Itaquaquecetuba 1.692
Carapicuíba 1.675
Monte Azul Paulista 1.634
Birigui 1.626
Franco da Rocha 1.624
Franca 1.578
Louveira 1.575
Monte Mor 1.556
Araraquara 1.458
Itapevi 1.409
Jacareí 1.404
Embu 1.336
Limeira 1.326
Araçatuba 1.312
Itapecerica da Serra 1.247
São Roque 1.239
Guaratinguetá 1.188
Votorantim 1.169

Empregos por região (12 meses)

Região Vagas
Região metropolitana (exceto capital) 101.225
Cidade de São Paulo 91.179
Campinas 43.755
Sorocaba 24.921
São José dos Campos 17.100
Santos 12.448
Marília 9.021
São José do Rio Preto 8.256
Bauru 7.983
Ribeirão Preto 7.095

Regiões com melhor desempenho em outubro

Região Vagas
Região metropolitana (exceto capital) 11.638
São Paulo (capital) 10.808
Bauru 1.621
Santos 1.238
Itapeva 771
São José dos Campos 548
Marília 480
Presidente Prudente 368
São José do Rio Preto 284

Comparativo de vagas criadas

Local Outubro Ano (jan–out) 12 meses
São Paulo (estado) 18.456 502.683 347.581
Brasil 85.147 1.800.650 1.351.832
Sudeste 20.795 789.028 551.435

Setores que mais contrataram em outubro

Setor Vagas
Serviços 23.449
— Informação, comunicação, atividades financeiras e profissionais 14.516
— Atividades administrativas e serviços complementares 11.490
— Transporte, armazenagem e correio 5.712
— Administração pública, saúde e educação 3.192
Comércio 3.155

Vagas em 12 meses, por setor:
Serviços (206 mil), Comércio (70 mil), Indústria (36 mil), Construção (27 mil), Agricultura (9 mil).

Salário médio de admissão

Local Salário (R$)
Distrito Federal 2.678,86
São Paulo 2.597,98
Santa Catarina 2.361,18
Rio de Janeiro 2.288,47
Média Brasil 2.304,31
Média Sudeste 2.446,72

