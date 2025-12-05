As escolas estaduais de São Paulo vão funcionar entre 5 e 30 de janeiro para oferecer almoço aos estudantes durante o período de férias. A iniciativa da Secretaria da Educação (Seduc-SP) exige que os responsáveis pelos alunos que desejem receber a alimentação registrem interesse até 12 de dezembro, pela Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente nas unidades.

O atendimento será feito das 11h às 13h30, apenas em escolas que tenham alimentação escolar centralizada - aquelas com equipes de cozinha e insumos contratados pela própria pasta. Segundo a Seduc, a confirmação antecipada é necessária para ajustar a quantidade de refeições e evitar desperdício.

As nutricionistas da rede prepararam sugestões de cardápio especial para o mês, mantendo refeições equilibradas. As cozinheiras poderão usar como referência o e-book “Sabores Paulistas”, com 83 receitas premiadas no Concurso de Cozinheiras Escolares, disponível gratuitamente online e já distribuído em versão impressa para as regionais e escolas.