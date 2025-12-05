Uma esteira de bagagens pegou fogo na noite desta quinta-feira (4) e levou à evacuação de um avião da Latam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). A companhia informou que ninguém se feriu e que os passageiros deixaram a aeronave pelos fingers e pela escorregadeira de emergência.

O voo teria para Porto Alegre como destino, mas o embarque foi interrompido após a fumaça acionar os protocolos de segurança. Segundo a Latam, o equipamento que incendiou pertence a uma empresa terceirizada. Em vídeos feitos no local, as chamas aparecem muito próximas à aeronave.

A GRU Airport afirmou que brigadistas e bombeiros aeronáuticos extinguiram o fogo rapidamente e que não houve impacto na operação do aeroporto. Como medida de segurança, o abastecimento de aeronaves foi suspenso por cerca de 10 minutos.