Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (4) na rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com os bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave.

O acidente envolveu um caminhão betoneira e um automóvel. Imagens registradas a partir de um helicóptero pelo programa Brasil Urgente, da Band, mostram o caminhão tombado, sendo que a traseira está em cima do veículo, que ficou quase todo retorcido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois mortos estavam no carro.