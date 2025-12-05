05 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRAGÉDIA

Acidente de trânsito com betoneira deixa dois mortos na Grande SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Brasil Urgente
Acidente envolvendo um caminhão betoneira e um carro na rodovia prefeito Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra; duas pessoas morreram
Acidente envolvendo um caminhão betoneira e um carro na rodovia prefeito Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra; duas pessoas morreram

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (4) na rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com os bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave.

O acidente envolveu um caminhão betoneira e um automóvel. Imagens registradas a partir de um helicóptero pelo programa Brasil Urgente, da Band, mostram o caminhão tombado, sendo que a traseira está em cima do veículo, que ficou quase todo retorcido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois mortos estavam no carro.

As outras duas vítimas estavam no caminhão. Uma delas, um homem de 25 anos, teve um dos membros amputados, e foi levado com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista.

O outro ferido ainda estava sob as ferragens da betoneira até a publicação deste texto.

Um retroescavadeira foi usada para desvirar o caminhão e retirá-lo de cima do veículo para que os bombeiros pudessem procurar outras vítimas.

Comentários

Comentários