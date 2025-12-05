Com shows de Andrea Bocelli e Village People, acontece nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, a partir das 14h (horário de Brasília), o sorteio que definirá os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026.

As 42 seleções já classificadas ao Mundial e as seis vagas ainda restantes -a serem definidas por meio das repescagens europeia e intercontinental, em março- foram previamente distribuídas em quatro potes.

A disposição dos potes, com 12 seleções cada, leva em conta a classificação das seleções no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol), com exceção dos três países-sede -Estados Unidos, Canadá e México -, que ficaram no primeiro, reservado aos cabeças de chave.