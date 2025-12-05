As camisas autografadas por Neymar e Zico são os itens de maior apelo no leilão organizado pelo Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC) e pela Play For a Cause, empresa já destinou mais de R$ 5 milhões a projetos sociais e usa leilões para conectar torcedores a itens exclusivos.

A ação, disponível nesta sexta-feira, arrecada recursos para criar o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol.

Neymar: combo inclui tour e ingressos

O item mais disputado é o pacote que reúne:

Camiseta do Santos autografada por Neymar;

Tour pelos bastidores do clube e pelo Memorial das Conquistas;

Visita ao vestiário;

Dois ingressos em cadeira cativa para jogo à escolha do vencedor.

O lance inicial é de R$ 3 mil.

Zico: camisa de 1981 autografada