Camisas de Neymar e Zico puxam leilão para projetos no futebol
| Tempo de leitura: 1 min
As camisas autografadas por Neymar e Zico são os itens de maior apelo no leilão organizado pelo Movimento Sustentabilidade em Campo (MSeC) e pela Play For a Cause, empresa já destinou mais de R$ 5 milhões a projetos sociais e usa leilões para conectar torcedores a itens exclusivos.
A ação, disponível nesta sexta-feira, arrecada recursos para criar o Índice Brasileiro de Sustentabilidade no Futebol.
Neymar: combo inclui tour e ingressos
O item mais disputado é o pacote que reúne:
- Camiseta do Santos autografada por Neymar;
- Tour pelos bastidores do clube e pelo Memorial das Conquistas;
- Visita ao vestiário;
- Dois ingressos em cadeira cativa para jogo à escolha do vencedor.
- O lance inicial é de R$ 3 mil.
Zico: camisa de 1981 autografada
Outra peça de grande peso histórico é a réplica de uma camisa do Flamengo assinada pelo ídolo Zico. O item rememora a peça utilizada pelo Rubro-Negro na temporada de 1981.
O lance inicial está no valor de R$ 1,5 mil e mira colecionadores e torcedores do clube carioca que buscam peças emblemáticas do ídolo.
Itens secundários reforçam leilão
O leilão também reúne outras peças autografadas e experiências associadas a clubes brasileiros e internacionais, como:
- Flamengo: camisa do terceiro uniforme de 2025, assinada pelo elenco mais kit whisky;
- Santos: camisa oficial do elenco de 2025;
- Palmeiras: camisa da temporada 2025 autografa e combo com camarote no Allianz Parque e whisky;
- Internacionais: itens de Real Madrid, Manchester City, Seleção Brasileira Feminina;
- Outros esportes: Fórmula 1, basquete e surfe.
Para que servirá a arrecadação
Os recursos vão financiar o desenvolvimento do índice que medirá o nível de sustentabilidade dos clubes brasileiros em temas como gestão, governança, impacto ambiental e ações sociais. O MSeC afirma que a verba também ajudará a manter programas ligados ao legado da Copa do Mundo Feminina de 2027.