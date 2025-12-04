A Polícia Civil de São Paulo fez operação na manhã desta quinta-feira (4) contra quadrilha investigada por lavar dinheiro do PCC. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão contra os membros do crime organizado, e R$ 6 bilhões foram bloqueados pela Justiça, de acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A Operação Falso Mercúrio empregou cem policiais na capital paulista e na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Justiça determinou o bloqueio de 49 imóveis, no valor de R$ 170 milhões, três embarcações e 257 veículos, avaliados em R$ 42 milhões, que estão registrados nos nomes dos suspeitos.