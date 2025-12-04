O Cruzeiro vencia o Botafogo no Mineirão até os acréscimos do 2º tempo, mas viu Alex Telles cravar o 2 a 2 em pênalti e deu adeus às chances de tirar o vice-campeonato do Palmeiras antes da última rodada do Brasileirão. Christian e Matheus Pereira marcaram para os mandantes, mas Marçal diminuiu antes de o lateral-esquerdo empatar no fim.

O resultado deixou a equipe de Leonardo Jardim com 70 pontos e sem qualquer possibilidade de sair da 3ª posição. O alviverde soma 73 pontos, mas tem duas vitórias a mais em relação aos mineiros -uma igualdade na pontuação

O Botafogo, por outro lado, chegou aos 60 pontos e ainda briga por vaga direta na Libertadores. Os cariocas estão atrás de Bahia e Fluminense, que venceram na rodada.