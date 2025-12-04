O narrador Marcos Freire de Siqueira, conhecido como Marcão, morreu na noite desta quarta-feira (03) aos 42 anos.

Marcão era fundador do "Varanda Futebol Debate", canal que acompanhava o dia a dia do Santos. O clube afirmou que prestará um minuto de silêncio no domingo, quando o Peixe encara o Cruzeiro.

O narrador trabalhou normalmente na vitória santista sobre o Juventude, ocorrida na noite desta quarta-feira (03), minutos antes da tragédia. A causa da morte não foi informada pela página.