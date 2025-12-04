04 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COPA 2026

Apostas colocam Espanha no topo das favoritas e Brasil em 4º

Por Luciano Trindade | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/X/SEFutbol
Espanha vive um de seus momentos mais luminosos desde sua 'era de ouro'
Espanha vive um de seus momentos mais luminosos desde sua 'era de ouro'

Ainda sem conhecer seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nem os possíveis rivais no mata-mata, o mapa das expectativas já toma forma nas casas de apostas. Espanha, Inglaterra, França, Brasil e Argentina surgem, nesta ordem, como as favoritas ao título, segundo as casas de apostas brasileiras.

O caminho de cada seleção começará a ser traçado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília), quando a Fifa realiza o sorteio das chaves do Mundial.

Campeã mundial em 2010, na África do Sul, a Espanha vive um de seus momentos mais luminosos desde sua "era de ouro". Na Eurocopa de 2024, a equipe de Luis de la Fuente levantou a taça com uma campanha praticamente irretocável. Foram seis vitórias em sete jogos no tempo normal, precisando da prorrogação apenas contra a anfitriã Alemanha, nas quartas. Os 15 gols marcados, quatro a mais que qualquer outra seleção no torneio, reforçaram o retorno de um futebol dominante e protagonista.

Invicta há 31 partidas oficiais (25 vitórias e seis empates, sem contar disputas de pênaltis), a Espanha já superou até a sequência histórica entre 2010 e 2013, quando ficou 30 jogos sem derrota em meio às conquistas da Copa do Mundo e da Eurocopa. O cenário ajuda a explicar o favoritismo. Nas plataformas que atuam no Brasil, o título espanhol paga entre 5,4 (Casa de Apostas) e 6 (Betano e Superbet). Em números simples: R$ 100 apostados hoje podem se transformar em até R$ 600.

No pódio das favoritas também aparece a França, bicampeã mundial (1998 e 2018) e vice em 2022. As cotações variam de 7,5 (Sportingbet) a 8 (Bet365 e Superbet), sustentadas por um elenco que segue entre os mais fortes do planeta, mesmo após renovação parcial pós-Qatar.

"Essas cotações resultam de análises especializadas, que consideram não só o desempenho em competições, mas a ambiência de toda a temporada -confrontos recentes, histórico, adversidades e até o local da partida", explica Hans Schleier, COO da Casa de Apostas.

O Brasil, por sua vez, deixou para trás o favoritismo quase automático que carregou por décadas. Quinto nas Eliminatórias, viveu turbulências desde o Mundial do Qatar, com mudanças de comando e tropeços inesperados. Mesmo sob Carlo Ancelotti, a seleção ainda tenta reencontrar estabilidade após derrotas surpreendentes para Bolívia e Japão e empates frustrantes diante de Equador e Tunísia. Hoje, aparece como a quarta força, com multiplicadores entre 8 (Betano) e 9 (Bet365 e Superbet).

Mesmo atual campeã e líder das Eliminatórias, a Argentina surge logo atrás. Com Messi provavelmente em sua despedida em Copas, a equipe de Lionel Scaloni é cotada entre 9 (Sportingbet) e 11 (Betano), reflexo das incertezas sobre a oxigenação do elenco e a adaptação pós-título.

Zebras pagam boladas quase impossíveis

Mesmo para quem gosta de mirar nas grandes viradas, o novo formato com 48 seleções -espalhadas entre Estados Unidos, México e Canadá- não altera um consenso: por mais democrática que seja a Copa, é improvável que países sem expressão no futebol mundial consigam se aproximar da taça.

Por isso, as cotações das seleções emergentes beiram o simbólico. Títulos de nações como Suriname ou Haiti, classificadas pela primeira vez, rendem multiplicadores na casa de 3.001,00. É o tipo de aposta que acena com retornos estratosféricos, mas que traduz muito mais a distância dessas equipes do topo do futebol global do que qualquer possibilidade real de surpresa.

De acordo com um relatório citado pela Bloomberg, o montante apostado globalmente na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, teria chegado a US$ 35 bilhões (R$ 185 bilhões), um salto de 65% em relação à edição de 2018, na Rússia.

Comentários

Comentários