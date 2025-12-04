Ainda sem conhecer seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nem os possíveis rivais no mata-mata, o mapa das expectativas já toma forma nas casas de apostas. Espanha, Inglaterra, França, Brasil e Argentina surgem, nesta ordem, como as favoritas ao título, segundo as casas de apostas brasileiras.

O caminho de cada seleção começará a ser traçado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília), quando a Fifa realiza o sorteio das chaves do Mundial.

Campeã mundial em 2010, na África do Sul, a Espanha vive um de seus momentos mais luminosos desde sua "era de ouro". Na Eurocopa de 2024, a equipe de Luis de la Fuente levantou a taça com uma campanha praticamente irretocável. Foram seis vitórias em sete jogos no tempo normal, precisando da prorrogação apenas contra a anfitriã Alemanha, nas quartas. Os 15 gols marcados, quatro a mais que qualquer outra seleção no torneio, reforçaram o retorno de um futebol dominante e protagonista.