A Terceira Turma Criminal do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) acolheu, nesta quinta-feira (4), um recurso do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ligado ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), e decidiu tornar o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, réu por estelionato. A decisão foi unânime.

Em julho, a Justiça do DF já havia tornado o atleta réu por fraude esportiva. Na ocasião, o juiz Fernando Brandini Barbagalo, da primeira instância, rejeitou incluir a acusação de estelionato, sob o argumento de que a denúncia não apresentava elementos suficientes. Ele também destacou que, como as casas de apostas não se manifestaram formalmente nos autos, não haveria vítima -e, sem vítima, não haveria estelionato.

Para os desembargadores, porém, a existência de apurações conduzidas por instituições como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Ibia (Associação Internacional de Integridade em Apostas) já é suficiente para sustentar o prosseguimento da ação penal.