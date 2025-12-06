Nos últimos anos, ligações indesejadas, chamadas mudas, telemarketing abusivo e robocalls, se tornaram parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Esses contatos normalmente são feitos por sistemas automatizados que discam milhares de números por minuto, resultando em chamadas rápidas, silenciosas ou repetitivas. Embora pareçam apenas incômodas, essas ligações fazem parte de estratégias comerciais agressivas e, em alguns casos, de golpes estruturados com base em engenharia social.
Como esses dados são obtidos?
Seu número pode ter sido capturado de diversas maneiras: vazamentos de grandes bases de dados, cadastros feitos em sites e aplicativos com pouca segurança, compartilhamento indevido por empresas, compras de listas por telemarketing ou até interações descuidadas nas redes sociais. Uma vez que seu contato entra nessas listas, ele passa a ser usado em campanhas automáticas e pode circular entre várias empresas, e até entre criminosos.
Como essas ligações funcionam?
Os discadores automáticos realizam chamadas em massa para identificar quem atende, quando atende e se há uma pessoa real do outro lado da linha. Muitas vezes, a chamada fica muda porque o sistema está apenas "validando" seu número. Em outros casos, uma gravação tenta induzir a vítima a interagir, responder "sim" ou "não" ou aguardar transferência para um operador. Essas interações ajudam empresas ou golpistas a confirmar que o número é ativo e qual o melhor horário para abordar.
Quais os riscos?
Uma vez validado, o número pode ser explorado em práticas abusivas ou em verdadeiros golpes. Entre os principais riscos estão:
- Clonagem de WhatsApp: sabendo que o número é ativo, criminosos tentam acessar a conta para enganar contatos.
- Vishing (phishing por telefone): golpistas fingem ser bancos, operadoras ou órgãos públicos para obter senhas ou dados pessoais.
- Fraudes com gravações: respostas curtas podem ser manipuladas para simular autorizações.
- Construção de perfis falsos: dados combinados podem ser usados para abrir contas, solicitar crédito ou praticar fraudes de identidade.
7 Segredos para se Proteger
Embora não seja possível eliminar totalmente o risco, algumas medidas reduzem drasticamente as ligações indevidas:
1. Cadastre seu número no Não Me Perturbe, bloqueando boa parte das chamadas de bancos e operadoras.
2. Ative o bloqueio nativo do seu celular, que identifica chamadas suspeitas automaticamente.
3. Atenção ao prefixo 0303, obrigatório para telemarketing (ligações insistentes fora desse padrão podem indicar abuso).
4. Desligue imediatamente chamadas mudas, interagir valida seu número.
5. Use aplicativos confiáveis de identificação, sempre avaliando como tratam seus dados.
6. Exerça seus direitos pela LGPD e solicite que empresas parem de ligar e excluam seu número das bases.
7. Denuncie práticas abusivas à ANATEL, Procon ou Consumidor.gov para ajudar no bloqueio dessas operações.
Seguindo essas medidas, você reduz de forma significativa o impacto das ligações abusivas e se protege contra golpes cada vez mais sofisticados.