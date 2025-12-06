Nos últimos anos, ligações indesejadas, chamadas mudas, telemarketing abusivo e robocalls, se tornaram parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Esses contatos normalmente são feitos por sistemas automatizados que discam milhares de números por minuto, resultando em chamadas rápidas, silenciosas ou repetitivas. Embora pareçam apenas incômodas, essas ligações fazem parte de estratégias comerciais agressivas e, em alguns casos, de golpes estruturados com base em engenharia social.

Como esses dados são obtidos?

Seu número pode ter sido capturado de diversas maneiras: vazamentos de grandes bases de dados, cadastros feitos em sites e aplicativos com pouca segurança, compartilhamento indevido por empresas, compras de listas por telemarketing ou até interações descuidadas nas redes sociais. Uma vez que seu contato entra nessas listas, ele passa a ser usado em campanhas automáticas e pode circular entre várias empresas, e até entre criminosos.