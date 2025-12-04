O ministro Gilmar Mendes rejeitou nesta quinta-feira (4) o pedido da AGU (Advocacia-Geral da União), comandada por Jorge Messias, para reconsiderar a sua decisão que ajuda a blindar integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) contra a abertura de processos de impeachment.

Leia mais: AGU pede que Gilmar reconsidere decisão sobre impeachment

Em sua decisão, o decano do Supremo afirmou que o pedido da AGU é incabível, porque o ordenamento jurídico não contempla esse tipo de recurso e que os motivos para a concessão da decisão liminar (provisória) continuam presentes.