Em nova nota doutrinal, o Vaticano declara que o ato sexual entre marido e mulher tem valor próprio e não se limita à procriação. O documento, publicado no final do mês passado, afirma que a união física do casal é um bem em si, com dimensão espiritual e afetiva, e rejeita a ideia de que o sexo só é legítimo quando voltado à geração de filhos.

Matéria

O Vaticano publicou, em 25 de novembro, a nota doutrinal “Una caro”, na qual reforça que a relação sexual dentro do casamento tem um significado que vai além da concepção. O texto, assinado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, afirma que a união corporal do casal expressa comunhão, entrega e amor, sendo essencial à própria natureza do matrimônio.

O documento critica visões que consideram o sexo apenas como instrumento para gerar filhos. Segundo a nota, essa interpretação reduz o sentido da união conjugal e ignora que a relação sexual possui também valor humano, emocional e espiritual. Para o Vaticano, o ato conjugal é parte integrante do vínculo matrimonial e participa da dignidade do amor entre os esposos.